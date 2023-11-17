مواسم حظر الصيد في البحر الأحمر

يبدأ الموسم الأول من حظر الصيد في البحر الأحمر عادة في 15 مايو من كل عام وينتهي في 15 أغسطس من نفس العام، يشمل هذا الحظر جميع أنواع الصيد، بما في ذلك الصيد التجاري والسياحي.

ويبدأ الموسم الثاني من حظر الصيد في البحر الأحمر في 15 نوفمبر من كل عام وينتهي في 15 فبراير من نفس العام.

وهناك مواسم لصيد أنواع معينة من الكائنات البحرية بالروبيان يبدأ من 1 أبريل إلى 31 أغسطس، وأسماك الناجل الطرادي من 1 أبريل إلى 31 مايو، والاستاكوزا، من 14 أكتوبر إلى 14 يوليو، وأسماك الباغة من 1 يوليو إلى 14 أكتوبر.

ويتم فرض حظر الصيد في البحر الأحمر خلال هذين الموسمين لأسباب عديدة، منها:

حماية الأسماك الصغيرة التي تتكاثر خلال هذه الفترة.

حماية الأسماك التي تهاجر خلال هذه الفترة.

حماية الأسماك التي تعاني من انخفاض أعدادها.

كما يتم فرض حظر الصيد في البحر الأحمر خلال بعض المناطق المحددة، مثل المناطق المحمية والمواقع الطبيعية الهامة.

فيما يلي "إنفوغراف" يوضح مواعيد حظر الصيد في البحر الأحمر.