شاب سعودي يبتكر تطبيقا يساعد سياح المملكة على التواصل مع أشخاص يتحدثون اللغة نفسها

ابتكر شاب سعودي يدعى سليمان الخطيب، تطبيقا يستهدف سياح المملكة ويساعدهم على التواصل مع أشخاص يتحدثون اللغة نفسها.

الفكرة جاءت للمستفيد من برنامج الابتعاث السعودي في اليابان بعد أن واجه معضلة وزوجته وزملاءه في اليابان حتى اضطر للبحث عن متحدثين للغة العربية.

يقول لـ"قناة الإخبارية" إن ابتكاره عبارة عن "منصة لغات وثقافة" وبدأ مشروعه من 2017، ويستفيد منها السياح عند وصولهم إلى المملكة بالتواصل مع أخرين يتحدثون أكثر من 6 لغات.

وأشاد سليمان الخطيب بتبني "مسك" لمشروعه، مشيرًا إلى أن ذلك ساعده من الصفر على إتمامه،مؤكدا أن مسك وجهتنا للانطلاق بالاتجاه الصحيح.

وانطلقت الأربعاء في مطل البجيري بالدرعية في السعودية، النسخة السابعة من منتدى "مسك" العالمي 2023، إحدى أكبر المنصات الشبابية في العالم، بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من جميع أنحاء العالم؛ حيث يهدف المنتدى لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم وتطوير قدراتهم ليكونوا ركيزة أساسية تمضي نحو النمو الاقتصادي المعرفي.