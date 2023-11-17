مبابي: ميسي يستحق الكرة الذهبية.. ولن أتحدث عن مستقبلي مع سان جيرمان

أكد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، أن ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين يستحق الفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، لعام 2023.

وفاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب فاز بها عبر التاريخ.

وحل مبابي في المركز الثالث، خلف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وقال مبابي، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قبل مباراة منتخب فرنسا ضد اليونان المقرر لها غدًا السبت ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، "كان يجب أن يفوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية بعد فوزه بكأس العالم".

وأضاف "في ليلة 18 ديسمبر (نهائي كأس العالم)، علمت أنني خسرت كأس العالم والكرة الذهبية أيضًا، ليو استحق ذلك".

وتابع النجم الفرنسي "هالاند أيضًا قدم موسمًا رائعًا، وأنا أيضًا، لكن بجانب الفوز بكأس العالم، لا يهم الأمر كثيرًا".

وظفر ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بعد الفوز على منتخب فرنسا بقيادة مبابي.

وتوج منتخب التانجو باللقب بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3، علمًا بأن مبابي سجل "هاتريك".

وسُئل مبابي عن مستقبله مع سان جيرمان، فرد بقوله "نحن هنا للحديث عن منتخب فرنسا، البلاد تأتي قبل كل شيء".

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، فيما يرفض اللاعب تجديد عقده، وسط تقارير حول احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الصيف المقبل في صفقة انتقال حر.