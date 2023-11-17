مصير إيفرتون يهدد مانشستر سيتي وتشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي وتشيلسي باتا معرضين لعقوبات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، على غرار إيفرتون.

كانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وقعت في وقت سابق من اليوم الجمعة أكبر عقوبة في تاريخ المسابقة على إيفرتون لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

وأصدرت الرابطة عقوبة بخصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون في الموسم الجاري من المسابقة، يتم تطبيقها بأثر فوري، بعد اكتشاف انتهاكه لقواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح إيفرتون بالتالي في المركز الـ19 (قبل الأخير) في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 4 نقاط فقط.

وأشارت صحيفة "تيليجراف" إلى أن مانشستر سيتي وتشيلسي قد يواجهان نفس المصير بالخصم من رصيديهما في المسابقة، إذ تحقق الرابطة في المخالفات المالية للناديين خلال الأعوام القليلة الماضية.