لماذا يزاحم الرجال النساء على عمليات التجميل؟

قال الدكتور فادي صحفان، استشاري جلدية وتجميل، إن إقبال الرجال على عمليات التجميل أصبح نوعا من أنواع البحث عن الجمال ولتفادي التنمر.

وأضاف صحفان في مقابلة مع برنامج "يا هلا" في قناة "روتانا خليجية" أن الرجال الذين يلجأون إلى عمليات التجميل عادة ما يعانون من مشكلات مثل حب الشباب ومن الأفضل علاجها على الفور للظهور بشكل أجمل.

وتابع أن التنمر يؤثر نفسيا بالسلب على الرجال أيضاً و"أغلب مَن زاروا عيادتي يعانون من مشكلات، هذا بخلاف الفئة التي تستهدف مزيد من علامات الجمال".

وأوضح أن إقبال الرجال على عمليات التجميل أصبح واضحاً جداً مؤخراً، لافتاً إلى الدور المؤثر لوسائل التواصل الاجتماعي في ذلك.

وذكر أن الشباب والفتيات الذين يظهرون خصوصا على تطبيق سنات شات عادة ما يستخدمون الفلاتر للظهور في أفضل صورة.