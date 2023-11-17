رباعي دوري روشن يتنافس على جوائز “كاف”.. ورقم مميز لياسين بونو

يدخل 4 لاعبين من دوري روشن للمحترفين ضمن القوائم النهائية لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2023.

ويترشح الرباعي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، والسنغاليان ساديو ماني، جناح النصر، وإدوارد ميندي، حارس الأهلي، والجزائري رياض محرز، نجم "الراقي".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة القوائم النهائية للمرشحين للجوائز المختلفة، بعد أن كان أعلن في الأول من نوفمبر الجاري عن القوائم الأولية للجوائز.

ويتنافس الثلاثي بونو وماني ومحرز على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، بجانب 7 لاعبين آخرين هم: المصري محمد صلاح (ليفربول)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، والمغاربة أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ويوسف النصيري (إشبيلية)، وسفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر (بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

🇩🇿✖️1

🇨🇲✖️2

🇪🇬✖️1

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️1 🔟 لاعبين يتنافسون من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023 🌟#CAFAwards2023 pic.twitter.com/VUIHas3kuh — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

وإلى جانب منافسته على جائزة أفضل لاعب أفريقي، ينافس بونو أيضًا على جائزة أفضل حارس مرمى أفريقي، بجانب الرباعي المصري محمد الشناوي (الأهلي المصري)، والكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، وميندي.

إليكم القائمة المختصرة المرشحة لجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي 🧤#CAFAwards2023 pic.twitter.com/O6PNYc9Xb7 — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 17, 2023

ويعتبر بونو هو الوحيد من دوري روشن الذي ينافس على جائزتين.

وتجدر الإشارة إلى أن بونو والشناوي فقط من بين كل المرشحين للجوائز هما من ينافس على جائزتين، إذ أن الحارس المصري مرشح أيضًا لجائزة أفضل لاعب يلعب ضمن القارة السمراء.

ويقدم "كاف" الجوائز للفائزين في حفل ضخم يقام يوم 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

ويقدم "كاف" الجوائز عن الفترة من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.