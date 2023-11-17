“تركستاني” يروي كواليس إنقاذ السعوديين من مناطق “زلزال اليابان” المنكوبة

قال السفير الدكتور عبد العزيز تركستاني، السفير السعودي سابقاً في اليابان، إن المملكة أرسلت طائرة هليكوبتر لإخلاء المواطنين السعوديين في المناطق المتضررة بالزلزال في اليابان.

وأضاف في برنامج "مخيال" الذي يبث على القناة السعودية الأولى، أن سفارة المملكة العربية السعودية كانت أول سفارة ترسل طائرة هليكوبتر لإخلاء رعاياها.

وتابع: "في اليوم الأول أخلت الطائرة مجموعة من المواطنين، وفي اليوم الثاني أخلينا الباقين".

وأشار إلى أن جهود الإنقاذ لم تقتصر على السعوديين فقط بل شملت مجموعة من العمانيين والليبيين والسوريين.