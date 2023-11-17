هيئة الطرق تحذر: الحوادث تزداد 15% في الإجازات

قالت الهيئة العامة للطرق إن الحوادث تزداد بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة في الإجازات.

وأكدت الهيئة أهمية التقيّد بتعليمات السلامة تزامناً مع الإجازة، وأهمية ربط حزام الأمان، سواءً للسائق أو بقية ركاب المركبة، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، والابتعاد عن استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

وشددت الهيئة على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم، خاصة أثناء الحوادث.

وأكدت ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها، مع التأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.

وأشارت إلى أهمية أخذ قسط كافي من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار.

الهيئة العامة للطرق اعتمدت من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؛ بهدف تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.