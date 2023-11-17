عبدالباسط هندي ينتظم في تدريبات الأخضر قبل مواجهة الأردن

انتظم عبدالباسط هندي، لاعب منتخب السعودية، في تدريبات الأخضر السعودي اليوم الجمعة استعدادًا لمباراة الأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وانضم هندي لمعسكر المنتخب السعودي مساء أمس الخميس ليعوّض استبعاد الثنائي ياسر الشهراني، وعبدالإله العمري، الذي خرج من المعسكر لعدم الجاهزية الطبية.

وخرج 5 لاعبين من معسكر الأخضر المقام في الأحساء منذ الأحد الماضي استعدادًا لمباراتي باكستان والأردن، كان آخرهم الشهراني والعمري.

وتغلب منتخب السعودية على باكستان برباعية نظيفة مساء أمس الخميس ضمن الجولة الأولى من التصفيات، ويستعد لخوض مواجهة الأردن يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية.

وحسب ما ذكره حساب المنتخب السعودي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، استأنف المنتخب اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام في الأحساء، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن.

وقسم روبرتو مانشيني، مدرب الأخضر، لاعبي الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام منتخب باكستان حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانها على "الملعب الرديف بنادي الفتح" ضمت بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

من جهة أخرى، منح مانشيني فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية.

ويواصل الأخضر تدريباته غدًا السبت عند الساعة 05:30 مساءً على "الملعب الرديف بنادي الفتح" في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.