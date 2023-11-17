سافيتش والفرج يواصلان التأهيل في الهلال

يواصل الثنائي سيرجي سافيتش، وسلمان الفرج، لاعبا الهلال، برنامجيهما التأهيليين بعد تعرضهما للإصابة في وقت سابق.

وواصل الهلال تدريباته مساء اليوم الجمعة استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن للمحترفين، إذ تتوقف المنافسات بسبب فترة الأجندة الدولية.

وذكر الهلال عبر منصاته الرسمية أن الفريق واصل تدريباته، وبدأ المران بتدريبات بدنية في صالة الجيم، ثم فرض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جورجي جيسوس تدريبات جري حول الملعب على مسافات وسرعات مختلفة.

وأضاف الهلال أن جيسوس اختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومن المقرر أن يستأنف الهلال تدريباته الاعتيادية عصر غدٍ السبت بمقر النادي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة بعد 13 جولة.

ويلاقي الهلال نظيره الحزم يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن الجولة 14 من المسابقة.