البطاقة رقم 12.. ألبانيا تتأهل لـ”يورو 2024″

ضمن منتخب ألبانيا بشكل رسمي تأهله إلى نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد تعادله مع مضيفه منتخب مولدوفا بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات.

وجاء تأهل ألبانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركته في نسخة 2016.

وأصبح منتخب ألبانيا الفريق رقم 12 الذي يضمن تأهله إلى البطولة، بعد كل من ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وأسكتلندا، وتركيا، والنمسا، وإنجلترا، والمجر، وسلوفاكيا.

وأنهى منتخب ألبانيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه سوكول سيكاليشي في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل مولدوفا هدف التعادل عن طريق فلاديسلاف بابوهلو في الدقيقة 87.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن بشكل رسمي التأهل ليورو 2024 التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل.

في المقابل، وقف رصيد مولدوفا عند 10 نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم منتخب بولندا مع ضيفه التشيكي ضمن منافسات ذات المجموعة.