الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية حياة 10 آلاف محاصر بمجمع الشفاء

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة والفورية عن حياة نحو عشرة آلاف فلسطيني محاصر داخل مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، ومن بينهم الأطفال الرضع والمرضى والجرحى والنازحين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حصارًا عسكريًا مشددًا حول مجمع الشفاء الطبي، مما يحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية للمتواجدين داخله من حيث الغذاء والماء والدواء والوقود.

وشددت الوزارة على أن الاحتلال يسيطر على الصيدلية المركزية في المجمع، محولًا إياه إلى سجن ضخم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن المساعدات التي سمح الاحتلال بدخولها من مواد غذائية ومياه لا تكفي سوى لعدد قليل من المواطنين، محذرة من أن خطر الموت يتهدد الجرحى والمرضى والأطفال في كل لحظة.

وفي هذا السياق، طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة بضرورة التحرك السريع لإنقاذ حياة المحتجزين داخل المستشفى وتوفير الحماية لهم، مع التأكيد على ضرورة وقف التدخل الإسرائيلي في الهياكل الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار تواجد قوات الاحتلال المدرعة حول المستشفيات واستمرار إطلاق النار بكثافة في محيطها.