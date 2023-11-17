إقبال كبير من الأسر السعودية على مهرجان اليابان 2023 بالرياض

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات "مهرجان اليابان 2023"، الذي تنظمه "منظمة التجارة الخارجية اليابانية في الرياض" (JETRO Riyadh) و"الجمعية اليابانية" (Japanese Association in Riyadh) وسفارة اليابان لدى المملكة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يستمر يومي 17 و18 نوفمبر 2023، في "قصر الثقافة" بالرياض.

ويقدم المهرجان الذي شهد حضوراً لافتاً، من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، أنشطة مرتبطة بالثقافة اليابانية، حيث تضمن معرضًا لعددٍ من الشركات اليابانية، وعروضًا مسرحية ثقافية متنوعة مثل: حفلات أغاني الأنمي وهي عبارة عن شخصيات مثل: كابتن ماجد وقرانديزر وغيرها، وكذلك فقرات لعروض فنون الدفاع عن النفس مثل الكيندو وهي: المبارزة التقليدية اليابانية ولعبة الكاراتيه للأطفال قدمها مجموعة من طلاب المدرسة اليابانية.

كما تضمن المهرجان "مسابقة الخطاب الياباني" بمشاركة سعودية باللغة اليابانية، ومحاضرة حول عروض حفل "الماتشا" وهو الشاي الأخضر الياباني وتجربته، إضافةً إلى عروض فنية.