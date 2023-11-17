ناقد رياضي: محرز وبونو الأقرب لجائزة الأفضل في أفريقيا

يرى الناقد الرياضي منيف الحربي أن الثنائي الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي، والمغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

وترشح محرز وبونو للفوز بالجائزة ضمن القائمة النهائية التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة، وضمت 10 لاعبين.

فبجانب محرز وبونو، هناك أيضًا السنغالي ساديو ماني، نجم النصر.

كما يتواجد أيضًا السباعي المصري محمد صلاح (ليفربول)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (نابولي)، والمغاربة أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ويوسف النصيري (إشبيلية)، وسفيان أمرابط (مانشستر يونايتد)، والثنائي الكاميروني فينسنت أبوبكر (بشكتاش التركي)، وفرانك أنجويسا (نابولي).

وقال منيف الحربي، عبر برنامج "الديوانية" عبر قناة الرياضية السعودية، "وجود عدد من المرشحين لجوائز كاف في دوري روشن، وأيضًا نجوم منتخبات أوروبا وأمريكا اللاتينية يؤكد بوضوح نجاح التجربة السعودية في استقطاب النجوم".

توقعات النقاد من سيحقق جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2023#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/jEbHg6NuLT — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 17, 2023

وأضاف "أرى أن رياض محرز هو الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي قياسًا على أدائه مع فريقه السابق مانشستر سيتي، كما يمكنني ترشيح ياسين بونو بعدما قدم بصمة واضحة مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022".

من جانبه، أوضح الناقد الرياضي فيصل المطرفي "ما يهمني أن هناك عددًا كبيرًا من اللاعبين المرشحين يلعبون في الدوري السعودي، هذا الأمر يحقق الكثير من الأهداف لنا".

وتابع "بخلاف كريستيانو رونالدو الذي انضم منذ نحو عام، كانت هناك استقطابات لأسماء مهمة في الأشهر الثلاثة الماضية".

وواصل "نختلف على ما قدمه اللاعبون المرشحون خلال العام الماضي، لكن لا يمكن الاختلاف على قيمتهم".