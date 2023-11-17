ضحية جديدة في ريال مدريد.. فينيسيوس يغيب عن قمة البرازيل والأرجنتين

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، لن يستطيع المشاركة في مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد غريمه الأرجنتين بسبب إصابة عضلية.

وخرج فينيسيوس مستبدلًا في الدقيقة 27 من مباراة منتخب البرازيل ضد كولومبيا التي جرت فجر اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة لمصلحة المنتخب الكولومبي بنتيجة 2-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن فينيسيوس سيعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات حول الإصابة، لمعرفة تفاصيل أكثر عنها، ومدة غياب اللاعب.

ولن يتمكن فينيسيوس من المشاركة مع البرازيل في مباراة الأرجنتين التي تقام فجر الأربعاء المقبل ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

وكان فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل، قال في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة كولومبيا، إن فينيسيوس تعرض لإصابة عضلية، على الأرجح في الفخذ.

وأشار مدرب المنتخب البرازيلي إلى أن فينيسيوس على الأرجح لن يتمكن من المشاركة في مواجهة الأرجنتين.

وبات فينيسيوس ثامن لاعب يتعرض للإصابة في صفوف ريال مدريد، إذ سبقه 7 لاعبين هم تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وكيبا أريزابالاجا وأردا جولر وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا وجود بيلينجهام.