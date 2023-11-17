الناقد السينمائي سلطان فادن: رؤية 2030 هيأت جميع المقومات لصناعة سينما رائدة

قال الناقد السينمائي سلطان فادن إن إقامة مؤتمر النقد السينمائي تعكس التوجه الصحيح والسليم والرائد للمهتمين والقائمين على صناعة السينما في السعودية.

وأضاف فادن في مقابلة عبر سكايب مع قناة "الإخبارية" أن القائمين على صناعة السينما في السعودية ارتأوا أهمية ضلع النقد السينمائي كجزء أساسي ومهم مع بقية أجزاء صناعة الأفلام والسينما.

وأشاد الناقد السينمائي بالتطور الذي تشهده صناعة السينما في السعودية والقفزة الكبيرة التي تحققها في رؤية 2023 بقيادة عرّاب الرؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن جميع هذه المقومات تبشر بوجود صناعة رائدة وقوية لم تهمل حتى حق النقد السينمائي

مؤتمر النقد السينمائي

مشروع يقدم وبشكل سنوي وبمعايير دولية مؤتمر رئيسي عام وملتقيات متخصصة تقام في مدن متعددة بأرجاء المملكة العربية السعودية، يجمع المختصين وغير المختصين في مجال النقد السينمائي وثقافة الفيلم لتبادل الخبرات وتعزيز المشاركة الوطنية والإقليمية والدولية في الحوارات الدائرة حول الطرق والمستجدات في مجال النقد ومفاهيمها وتطبيقاتها.