دوري السيدات.. الهلال يهزم الاتحاد في الوقت القاتل

حقق الهلال فوزًا قاتلًا على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-2 اليوم الجمعة على ملعب كلية العناية الطبية في الرياض، في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز للسيدات.

وتقدم الهلال بثنائية عن طريق نورة الحملي، ونوف سعود في الدقيقتين 13 و29 على التوالي.

لكن الاتحاد رد بهدفين بتوقيع سلمى أماني في الدقيقتين 68 و89.

ومع ذلك سجلت العراقية شوخان نور الدين هدف الانتصار في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وحقق الهلال الفوز الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

بينما تعرض الاتحاد لأول خسارة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني.

ويصطدم الاتحاد بمنافسه التقليدي الأهلي في ديربي جدة يوم 15 ديسمبر المقبل في قمة الجولة السادسة، بينما يلعب الهلال ضد مضيفه شعلة الشرقية يوم 16 من نفس الشهر لحساب نفس الجولة.