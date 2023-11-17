غنّت بالعربية.. نجمة البوب فوزية تبهر جمهور حفلها بالعلا

أسرت نجمة البوب المغربية الكندية "فوزية" قلوب جمهور حفلها في قاعة مرايا في العلا عندما شدت على المسرح باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي بداية الحفل قالت نجمة البوب "فوزية": "والداي يدعماني منذ الصغر وكما تعرفون أنني أتحدث القليل من العربية.. كانا والداي يتمنيان أن يسمعا هذه الأغنية مني على المسرح".

وتألقت النجمة العالمية فوزية في قاعة مرايا الحائزة على جوائز عالمية لتأسر عشاق الموسيقى بأرقى ألحان "البوب والآر أند بي".

عالمية فوزية

في غضون 3 سنوات منذ بداية مشوارها الفني، حققت الفنانة متعددة المواهب نجاحاً باهراً على منصات الموسيقى ووسائل التواصل الاجتماعي، ونالت العديد من الألقاب والتقديرات في أهم المجلات حول العالم.

وتستمد فوزية إلهامها من الأنغام العربية التي نشأت وترعرعت معها، وتؤمن بقوة الموسيقى في نقل الإيجابية والحيوية إلى قلوب المستمعين.