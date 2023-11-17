تونس تبدأ تصفيات كأس العالم بفوز رباعي.. وكوت ديفوار تنتصر بـ9 أهداف

بدأ منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على ضيفه منتخب ساوتومي برباعية نظيفة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة.

وسجل رباعية نسور قرطاج ياسين مرياح في الدقيقة 37، ويوسف المساكني في الدقيقة 53، وحمزة رفيعة في الدقيقة 79، وفراس بالعربي في الدقيقة 88.

وضمن نفس المجموعة، تعادل غينيا الإستوائية وناميبيا بهدف لمثله، فيما فاز منتخب مالاوي على ليبيريا بنتيجة 1-0.

فوز إيفواري عريض.. وفوفانا يسجل

من جانبه، سحق منتخب كوت ديفوار ضيفه جزر سيشل بنتيجة 9-0، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتقدم منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 20 عن طريق سيباستيان هالر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إبراهيما سنجاري الهدف الثاني بعد ذلك بـ4 دقائق.

وفي الدقيقة 36 سجل سيمون أدينجرا الهدف الثالث، واختتم كريم كوناتي الشوط الأول بتسجيل الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 60 سجل سيكو فوفانا الهدف الخامس، فيما أضاف حامد تراوري الهدف السادس في الدقيقة 77 وسجل جان فيليب كراسو الهدف السابع في الدقيقة 84 من ضربة جزاء.

وعاد حامد تراوري ليضيف الهدف الثاني له والثامن لمنتخب كوت ديفوار في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، فيما اختتم كوناتي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع لفريقه والثاني له بعد ذلك بدقيقة.

وكان منتخب بوروندي فاز على جامبيا بنتيجة 3-2، فيما فاز الجابون على كينيا 2-1 ضمن نفس المجموعة.