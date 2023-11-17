الـ13.. الدنمارك تحجز مكانها في “يورو 2024”

حجز منتخب الدنمارك مكانه في نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد فوزه على نظيره السلوفيني بنتيجة 2-1 مساء الجمعة ضمن الجولة التاسعة من المجموعة الثامنة بالتصفيات.

وبات منتخب الدنمارك الفريق رقم 13 الذي يتأهل إلى النهائيات التي تقام على الأراضي الألمانية الصيف المقبل.

وتأهل الدنمارك رفقة 12 منتخبًا، هي ألمانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا، وأسكتلندا، وتركيا، والنمسا، وإنجلترا، والمجر، وسلوفاكيا، وألبانيا.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف أحرزه جواكيم مايهلي في الدقيقة 20 وتعادل منتخب سلوفينيا في الدقيقة 30 بهدف إيريك جانزا.

وسجل منتخب الدنمارك هدف الفوز عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 54.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، ليتأهل رسميا لنهائيات يورو 2024 التي تقام في ألمانيا.

في المقابل توقف رصيد منتخب سلوفينيا عند 19 نقطة في المركز الثاني.