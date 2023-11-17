إيطاليا تبقي على حظوظها في التأهل لـ”يورو 2024″.. وإنجلترا تهزم مالطة

أبقى منتخب إيطاليا على حظوظه في التأهل لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بعد فوزه على ضيفه مقدونيا الشمالية بنتيجة 5-2 مساء أمس الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثالثة للتصفيات، فيما هزم منتخب إنجلترا ضيفه مالطا بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

وتقدم منتخب إيطاليا بهدف ماتيو دارميان في الدقيقة 17، وأضاف فيدريكو كييزا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

لكن منتخب مقدونيا الشمالية أحرز هدفين عن طريق ياني أتاناسوف في الدقيقتين 52 و74.

ومع ذلك وسع الآتزوري الفارق بهدفي جياكومو راسبادوري في الدقيقة 81 وستيفان الشعراوي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة أمام المنتخب الأوكراني، بينما توقف رصيد منتخب مقدونيا الشمالية عند 7 نقاط في المركز الرابع.

وستكون الفرصة متاحة أمام المنتخب الإيطالي للتأهل لليورو من التصفيات في حال فوزه على مضيفه أوكرانيا في الجولة الأخيرة المقرر إقامتها الإثنين المقبل، بينما يصب التعادل في صالح منافسه.

وفي المباراة الثانية، وعلى ملعب ويمبلي، حافظ منتخب إنجلترا على سجله خاليا من الهزائم وتغلب على ضيفه مالطا بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي المنتخب الإنجليزي إنريكو بيبي، لاعب مالطا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الثامنة، وهاري كين في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان قد ضمن التأهل لليورو قبل انطلاق منافسات هذه الجولة، وظل منتخب مالطا بلا رصيد في قاع الترتيب.