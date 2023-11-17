فيجا يكشف أكثر ما أدهشه في السعودية

كشف جابري فيجا، مدافع الأهلي، أكثر شيء أدهشه منذ وصوله إلى السعودية قادمًا من الدوري الإسباني.

وبات فيجا أصغر لاعب أوروبي يلعب في دوري روشن للمحترفين، بعدما أدار ظهره للعروض الأوروبية التي وصلته الصيف الماضي خلال لعبه لسيلتا فيجو واختار اللعب للأهلي.

وقال فيجا، في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية الشهيرة، "سعادتي كبيرة باللعب في السعودية، أنا ألعب مع الأهلي وهو فريق كبير، وجودة المحترفين تمنحني فرصة التعلم".

وأضاف اللاعب الشاب "أكثر ما أدهشني في السعودية هو مستوى كرة القدم، الأداء هنا تنافسي، واللاعبون أقوياء، ومن يشاهد المباريات يعرف ذلك".

وسُئل فيجا عن الفارق بين الأجواء في مدينتي سيلتا فيجو وجدة، فرد بقوله إنه عاني في البداية من درجة الحرارة العالية، لكنه بدأ يتأقلم تدريجيا مع الأجواء.