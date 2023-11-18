الهلال يستعيد سافيتش أمام الحزم والنصر

يستعيد الهلال خدمات لاعبه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في مواجهة الحزم بعد تعافيه من الإصابة.

ويلتقي الهلال أمام نظيره الحزم بعد فترة التوقف ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي في 25 نوفمبر الجاري.

وكان سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش تعرض لإصابة بالتواء في الركبة بمباراة الفتح في الجولة الـ12 للدوري، والتي فاز فيها الهلال بنتيجة 2-0.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن سافيتش سيجري اختبارات روتينية لموضع إصابته في الركبة قبل استئناف نشاطه والمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وأضافت أن سافيتش سيخوض مواجهة الحزم بعدما أصبح جاهزا للمشاركة، كما تأكدت مشاركته في ديربي الرياض المرتقب أمام النصر يوم 1 ديسمبر المقبل على ملعب الملك فهد الدولي.

يُذكر أن سافيتش أنهى المرحلة الأخيرة من التأهيل وبدأ يتدرب بالكرة لاكتساب حساسية الجوانب الفنية.

يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب دوري روشن برصيد 35 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، فيما يتذيل الحزم جدول الترتيب وفي جعبته 7 نقاط بعد مرور 13 جولة.