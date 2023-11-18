مبابي يرد على انتقادات إنريكي

ردَّ الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على انتقادات مدربه الإسباني لويس إنريكي له خلال الفترة الأخيرة.

وكان كيليان مبابي أحرز هاتريك في شباك استاد ريمس بالدوري الفرنسي، لكن لويس إنريكي أكد أنه ليس راضيا عن أدائه، وهو ما فتح الباب حول وجود أزمة بين الطرفين.

وقال مبابي عن هذا الأمر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب فرنسا أمام جبل طارق: "إنريكي مدرب عظيم ويجب أن أتعلم منه".

🎙 Mbappé s'exprime sur son avenir et sur les critiques de Luis Enrique#interview #beINSPORTS pic.twitter.com/SDSS4iqtoQ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 17, 2023

وأضاف: "لقد تعاملت مع الأمر بشكل جيد، ويجب أن أتكيف مع تعليمات المدرب التي يريدها".

وأنهى قائلا: "منذ اليوم الأول أخبرت إنريكي بأنه لن يكون لديه أي مشكلة معي، لأنني دائما أحاول تقديم كل ما لدي".

ويستعد مبابي للمشاركة مع منتخب بلاده الفرنسي ضد جبل طارق مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

يذكر أن المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية لكأس العالم، ضمن تأهله لليورو الذي سيقام في صيف العام المقبل بألمانيا.