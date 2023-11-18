استمرار هطول أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم كذلك مرتفعات عسير والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 18-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحرخفيف الموج .