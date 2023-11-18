سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا تقدم أوراق اعتمادها

قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا آمال بنت يحيى المعلمي، أوراق اعتمادها سفيرة لدى كندا، لفخامة السيدة ماري سيمون الحاكم العام لكندا.

قدمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الأستاذة/ آمال بنت يحيى المعلمي، أوراق اعتمادها سفيرةً فوق العادة ومفوضاً لخادم الحرمين الشريفين لفخامة الحاكم العام السيدة/ ماري سيمون، في قصر الحاكم العام في العاصمة أوتاوا. pic.twitter.com/1hW6cmPAWw — KSA Embassy in Canada - السفارة في كندا (@KSAembassyCA) November 17, 2023

ونقلت السفيرة المعلمي خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفخامتها، وتمنياتهما لحكومة وشعب كندا المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها أشادت الحاكم العام لكندا بعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقيم والروابط المشتركة التي تجمع بين الشعبين الصديقين.