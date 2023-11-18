تقارير: الشباب يقرر الاستغناء عن ديالو.. وعروض فرنسية

كشفت تقارير صحفية أن نادي الشباب قرر الاستغناء عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو مهاجم الفريق.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الشباب تتجه إلى تغيير الحبيب ديالو في فترة الانتقالات الشتوية، التي تنطلق 1 يناير المقبل، سواء بإعارته أو بيع عقده.

وأضافت أن عروض من أندية فرنسية وصلت إلى إدارة الشباب، تطلب من خلالها خدمات ديالو.

وأشارت إلى أن خطوة الاستغناء عن المهاجم السنغالي جاءت بالاتفاق مع الكرواتي إيجور بيسكان مدرب الفريق، بسبب تواضع مستوى اللاعب الفني.

ويتقاضى رابع هدافي الدوري الفرنسي الموسم الماضي راتبًا ضخمًا مع الشباب يصل سنويًّا إلى 6 ملايين يورو، بخلاف الامتيازات المالية الأخرى في العقد المبرم بين الطرفين.

وكان الشباب تعاقد مع صاحب الـ28 عاما في فترة الانتقالات الصيفية مع قادمًا من ستراسبورج الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، في عهد إدارة خالد الثنيان السابقة التي تم حلها.

وجلس الدولي السنغالي على مقاعد البدلاء أمام الرائد، ضمن منافسات الجولة الـ13 الماضية لدوري روشن للمرة الثانية على التوالي، بعد جلوسه احتياطيًّا وعدم مشاركته أمام الاتحاد في الجولة التي سبقتها.

يذكر أن ديالو تم استدعاؤه إلى قائمة منتخب بلاده السنغالي، التي تواجه اليوم السبت جنوب السودان في انطلاق التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.