انطلاق الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة

انطلق قبل قليل، الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة فلسطين في قطاع غزة المحاصر تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتحمل السفن السعودية آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية.

ووصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

جاء ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.