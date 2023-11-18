قبل تصفيات المونديال.. ماذا يفعل المنتخب السعودي في الأردن؟

يواصل المنتخب السعودي استعداداته لمواجهة منتخب الأردن ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويلتقي الأخضر مع المنتخب الأردني، الثلاثاء المقبل، على ملعب عمان الدولي، في ثاني جولات الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال.

وكان المنتخب السعودي فاز على باكستان بنتيجة عريضة 4-0 في افتتاح مشواره بالتصفيات، ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة وينهي سلسلة هزائمه خلال الفترة الماضية.

ما هي نتائج المنتخب السعودي في الأردن؟

احتضن الأردن 9 مباريات سابقة للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، منها 5 على ملعب عمّان الدولي الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ووفقا لموقع "المنتخب السعودي"، التقى منتخب السعودية مع 6 منتخبات مختلفة في الأردن، يتصدرها المضيف بـ 3 مباريات.

وجاءت مباراتان مع العراق، وواحدة أمام كل من الصين وكازاخستان والكويت وفلسطين.

وانتهت 5 من المباريات التسع بانتصارات سعودية، إحداها بركلات الترجيح، فيما فاز المنافسون مرتين، واتجه لقاءان إلى التعادل.

وسجل لاعب المنتخب السعودي 9 أهداف خلال تلك المباريات، فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

وحملت 6 مباريات الصفة التجريبية، سواء منفصلة أو ضمن دورة مجمّعة، فيما لُعبت اثنتان ضمن تصفيات كأس العالم، وواحدة في تصفيات كأس آسيا.

أما المباريات على ملعب عمان تحديدًا، فأسفرت عن 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

نتائج المنتخب السعودي في الأردن