نجوى كرم أول فنانة عربية بالشرق الأوسط والعالم العربي تفتتح قناة بـ”واتساب” للتواصل مع الجمهور مباشرة

افتتحت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم أول قناة خاصة في تطبيق "واتساب" لتكون أول فنانة عربية تنشئ قناة في التطبيق العالمي بالشرق الأوسط والوطن العربي، يمكنها من خلالها التواصل المباشر مع الجمهور ومشاهدة تفاعلهم.

وقد أعربت نجوى كرم عن اهتمامها بالتواصل المباشر مع الجمهور عبر تطبيق "واتساب"، وذلك من خلال كلمة وجهتها للجمهور عبر جميع حساباتها بمنصات التواصل الإجتماعي قالت فيها: "مثل ما بستعمل WhatsApp بالحقيقة مع الأصحاب والعيلة.. هالمرة رح يكون تواصلي معكن انتوا كمان لتكونوا قريبين مني وكون قريبة منكن أكتر".

وشكلت نجوى كرم بهذه القناة الخاصة والأولى بين فناني لبنان والوطن العربي تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي بادر من الانضمام للقناة من خلال الرابط التي نشرته في حساباتها ومنهم تطبيق "إكس"، حيث يتيح التطبيق الإنضمام مباشرة الى القناة التي ستتواصل بها نجوى مباشرة مع محبيها من الجمهور في الوطن العربي.