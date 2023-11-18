اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن.. التدخين أكبر أسباب المرض الخطير

الانسداد الرئوي المزمن هو مرض مزمن يصيب الرئتين ويسبب صعوبة في التنفس.

ويشمل الانسداد الرئوي المزمن نوعين فرعيين رئيسيين هما:

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): يتسبب هذا النوع في التهاب الشعب الهوائية وانسداد تدفق الهواء.

مرض الانسداد الرئوي الانسدادي المزمن (COPD): يتسبب هذا النوع في تلف أنسجة الرئة وانخفاض قدرة الرئتين على تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.

يمثل اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن الذي جاء هذا العام بعنوان "التنفس هو الحياة.. تصرّف مبكرًا"، الذي يصادف الـ 17 من شهر نوفمبر من كل عام، منصة للتوعية والتثقيف بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

وسلّط اليوم العالمي هذا العام الضوء على طرق الوقاية منه في تجنب التدخين، والتوقف عنه فورًا، وتجنب التعرض لملوثات الهواء في المنزل ومكان العمل؛ مع التأكيد على صحة الرئتين، وزيادة القدرة على ممارسة النشاط البدني، إلى جانب العمل على التخفيف من العبء العالمي للأمراض التنفسية المزمنة.

ويعد المختصون مرض الانسداد الرئوي المزمن مصطلحًا عامًا يستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأمراض الرئوية المزمنة؛ كانتفاخ الرئة، والالتهاب الشعبي الذي يحدث تضرراً بالحويصلات الهوائية حتى تفقد مرونتها، مما يؤدي إلى صعوبة في إخراج الهواء من الرئتين، ولا تظهر غالبًا أعراضه حتى يحدث تلف كبير في الرئة.

ويتمثل الانسداد الرئوي المزمن في إعاقة تدفق الهواء من الرئتين؛ وينجم عن تعرّضها لمواد مهيّجة لفترة طويلة من الزمن، كما ينجم المرض في بعض الحالات النادرة عن حالة وراثية أو عن الإصابة بالربو.

أعراض الانسداد الرئوي المزمن

تشمل أعراض الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

ضيق التنفس عند ممارسة الرياضة أو المشي أو القيام بمهام يومية بسيطة.

السعال المزمن مع بلغم أبيض أو مصفر.

آلام في الصدر.

انسداد الأنف.

علاج الانسداد الرئوي المزمن

لا يوجد علاج للانسداد الرئوي المزمن، ولكن يمكن علاجه والتحكم فيه من خلال العلاجات والأدوية. ويشمل العلاج ما يلي: