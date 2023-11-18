مركز الملك سلمان للإغاثة: دعمنا 710 آلاف فلسطيني نازح يتزاحمون في 149 مبنى من مباني الأونروا

قال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، إن المملكة تدعم 710 آلاف فلسطيني نازح يتزاحمون في 149 مبنى من مباني الأونروا بخيام وحقائب إيوائية.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية": "نحمل أمانة كبيرة على أعناقنا من خلال إيصال المساعدات إلى غزة وهذا ما دأبت عليه المملكة عبر التاريخ".

وأشار إلى أن الباخرة المتجهة إلى قطاع #غزة محملة بمساعدات تجاوز 1050 طنا أي ما يعادل 25 طائرة جوية.

وانطلق قبل قليل، الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة فلسطين في قطاع غزة المحاصر تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.