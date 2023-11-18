جيرارد يوجه بتجهيز نجمه للاتحاد

وجه الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الاتفاق، الجهاز الفني المساعد له بوضع برنامج لياقي خاص لمهاجمه الفرنسي موسى ديمبلي من أجل تجهيزه لمواجهة الاتحاد.

ويستعد فريق الاتفاق لمواجهة نظيره الاتحاد عصر يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ووصل موسى ديمبل إلى مراحل متقدمة من العلاج بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بمقر النادي أمس الجمعة بعد تعافيه من الإصابة، وبدا أن الدكتور مارك اختصاصي العلاج الطبيعي يراقب حالة اللاعب

موسى ديمبلي يواصل برنامجه التأهيلي في صالة الجيم 💪 ستعود لنا أقوى موسى 🟢🔴#الاتفاق pic.twitter.com/bA5SfgHtvD — نادي الاتفاق (@Ettifaq) November 17, 2023

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الرياضية اليوم السبت، فإن ستيفن جيرارد وجَّه جهازه الفني بوضع برنامج لياقي خاص للاعب قبل دخوله التدريبات الجماعية

وغاب ديمبلي عن المشاركة مع الاتفاق منذ مباراة الفتح في الجولة التاسعة بسبب إصابته في عضلات الفخذ.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز السابع بجدول ترتيب النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 24 نقطة.