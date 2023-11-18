ناقد رياضي: هناك خلاف بين ماكسيمين ومدربه في الأهلي

كشف الناقد الرياضي حسن عبد القادر أن هناك خلاف بين الفرنسي سانت ألان ماكسيمين لاعب الأهلي ومدربه الألماني ماتياس يايسله.

وقال حسن عبد القادر في برنامج "الديوانية" عبر قناة "الرياضية": "غياب آلان سانت ماكسيمين عن مباراة الاتحاد لم يكن بسبب الإصابة، بل كان بسبب غضبه من استبداله في مباراة الاتفاق، لأنه يرى أنه كان الأحق باستكمالها وأنه قدم أداءً أفضل من زملائه".

#حسن_عبدالقادر | غير صحيح أن مدرب #الأهلي طلب البحث عن لاعب بديل لماكسيمان أو إعارة فيقا.. وهذه حقيقة خطاب هيثم عسيري#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/hRx9J7le7K — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 17, 2023

وأضاف: "دخل اللاعب في خلافات شخصية مع المدرب الألماني ماتياس يايسله بعد لقاء الاتفاق، وشعر ماكسيمان بالغضب إزاء استبداله أمام الاتفاق".

وذكر عبد القادر أن اللاعب الفرنسي يعاني من إصابة عضلية بالفعل، لكنها ليست متكررة

وأنهى قائلا: "غير صحيح أن مدرب الأهلي طلب من الإدارة الفنية للنادي البحث عن لاعب بديل لماكسيمين في فترة الانتقالات الشتوية، حسب تأكيداتي أن هذا الخبر غير صحيح".