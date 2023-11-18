فيديو | رئيس دولة النمسا يتعرض لعضة كلب

شهدت زيارة الرئيس النمساوي فان دير بيلين إلى مولدوفا، الخميس، حادثة غير متوقعة.

وهاجم الكلب "كودروت"، الذي تبنته رئيسة مولدوفا مايا ساندو قبل بضعة أشهر، الرئيس النمساوي عندما حاول مداعبته.

وتعرض فان دير بيلين الذي يبلغ من العمر 79 عامًا لإصابة طفيفة قال إنها ليست سيئة بالمقدار الذي صُورت به في لقطات فيديو.

وقال الرئيس النمساوي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" إنه "يتفهم تصرف الكلب لأنه كان متوترًا بسبب كل الأشخاص المحيطين به".

وأوضح فان دير بيلين: "كل من يعرفني يعلم أنني عاشق كبير للكلاب".

ولم يحصل "كودروت" على أي عقوبة، بل نال لعبة بهيئة كلب من فان دير بيلين كهدية وداعية.

ويزور الرئيس النمساوي العاصمة كيشيناو لدعم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.