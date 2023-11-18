القبض على 4 مروجين للمخدرات في الطائف والمنطقة الشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة الطائف لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(15,007) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما قبضت دوريات الأمن في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما (344) جرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.