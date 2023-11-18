المركز الوطني للأرصاد: أمطار على بعض مناطق المملكة تستمر 48 ساعة

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة بدءا من غد وتستمر 48 ساعة.

وأكد في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية"، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، مع تساقط حبات البرد واحتمال جريان السيول.

في السياق، أكد الباحث السعودي في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بدء الحالة الجوية الممطرة الرابعة خلال موسم هذا العام منذ ساعات فجر غدا الأحد.

‏وقال الحصيني عبر حسابه في منصة "إكس": البداية ستكون شرق منطقة المدينة المنورة ثم أجزاء من حائل ثم غرب القصيم ثم أجزاء من مناطق مكة وعسير والباحة وجازان، ثم محافظات الرياض الغربية ثم عموم القصيم ثم محافظات الرياض