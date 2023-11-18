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نيابةً عن خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الاقتصاد والتخطيط يشارك في حفل تنصيب رئيس المالديف

18 نوفمبر 2023 · < 1 minutes

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مراسم حفل تنصيب فخامة الرئيس الدكتور محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.
ونقل معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - أيدهما الله - لفخامة رئيس جمهورية المالديف، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار.