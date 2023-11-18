جاياردو في طريقه إلى الاتحاد.. والكشف عن تفاصيل العقد

غادر مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس متجهًا إلى جدة لتولي القيادة الفنية للاتحاد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم السبت أن جاياردو غادر بوينس آيرس الأرجنتينية متجهًا إلى روما في طريقه نحو جدة.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل العقد الذي سيوقعه المدرب الأرجنتيني مع الاتحاد.

وأشار إلى أن جاياردو سيوقع على عقد يمتد حتى يونيو 2025، مع خيار تمديد العقد لمدة عامين إضافيين حال موافقة الطرفين.

وكانت صحيفة "أوليه" الأرجتنينية أكدت في وقت سابق أن جاياردو سيتقاضى 15 مليون يورو سنويًا نظير تدريب الاتحاد.

ويبحث الاتحاد عن مدرب بديل للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه على خلفية سوء نتائج الفريق.

ويستعد الاتحاد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل.