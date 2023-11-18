“الصحة” تتيح تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية منزلياً عبر تطبيق “كريم” مجاناً

أتاحت وزارة الصحة، خدمة طلب لقاح الإنفلونزا الموسمية مجانًا عبر تطبيق "كريم"، وذلك عبر خطوات إلكترونية يسيرة، تنتهي بإيصال الطاقم الطبي إلى منزل المستفيد وتزويده باللقاح.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تمكّن الراغبين في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية من الحصول عليه بكل يسر وسهولة، وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق "كريم".

يبدأ المستخدم بالدخول على التطبيق ثم باختيار سيارة ثم يتخطى نقطة الوصول، ومن ثم اختيار موقع نقطة الانطلاق "مكان تلقي التطعيم"، يليها اختيار فئة سيارة تطعيم الإنفلونزا، وأخيرًا الضغط على زر "يلا" ليقبل كابتن الرحلة ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي، وستكون الخدمة متاحة في الرياض، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، وسيتم تقديمها خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2023 من الساعة 4 عصرًا إلى 9 مساءً.

وأكدت "الصحة" أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، حيث أشارت إلى أن اللقاح يساهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%، وإلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا هم أصحاب الأمراض المزمنة، والمصابون بنقص المناعة، والفئة العمرية من 50 عامًا فأكثر، والأطفال من عمر 6 أشهر فأكثر، والحوامل، بالإضافة إلى المصابين بالسمنة المفرطة، والعاملون في القطاع الصحي.