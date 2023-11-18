“التلفزيون”.. مسرحية لأشهر نجوم الكوميديا على مسرح محمد العلي

تنطلق الإثنين المقبل 20 نوفمبر الجاري، عروض مسرحية فكاهية بعنوان "التلفزيون"، وذلك على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر مناطق موسم الرياض 2023، والتي يقدمها أشهر نجوم الكوميديا في مصر.

وسيكون جمهور مسرحية "التلفزيون" على موعد مع أجواء مليئة بالمواقف المضحكة التي يتضمنها العرض، حيث تضم تفاصيل متنوعة ومفاجآت في تسلسل الأحداث وما استقرت عليه في نهاية المطاف.

مسرحية لـ5 أيام

وتستمر المسرحية خمسة أيام حتى 25 نوفمبر الجاري، حيث تعرض في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق وي بوك.