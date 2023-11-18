هاري كين في الصدارة.. ترتيب هدّافي الدوريات الأوروبية الكبرى

يتصدر هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، قائمة أكثر اللاعبين الذين ينشطون في الدوريات الأوروبية الكبرى تسجيلًا للأهداف حتى الآن.

وتتوقف الدوريات الأوروبية الكبرى في الوقت الحالي، نظرًا لخوض المنتخبات مباريات دولية.

ويتصدر كين القائمة بعدما سجل 17 هدفًا، أكثر من أي لاعب آخر، وهو أيضًا هدّاف الدوري الألماني.

المثير أن ملاحق كين في قائمة هدّافي الدوريات الكبرى يلعب أيضًا في الدوري الألماني، وهو الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم شتوتجارت، الذي سجل 15 هدفًا.

قائمة هدّافي الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن

- هاري كين (توتنهام هوتسبير)

17 هدفًا (هدّاف الدوري الألماني)

5 تمريرات حاسمة

11 مباراة

- سيرهو جيراسي (شتوتجارت)

15 هدفًا

تمريرة واحدة حاسمة

9 مباريات

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

13 هدفًا (هدّاف الدوري الإنجليزي)

3 تمريرات حاسمة

12 مباراة

- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

13 هدفًا (هدّاف الدوري الفرنسي)

تمريرة واحدة حاسمة

11 مباراة

- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

12 هدفًا (هدّاف الدوري الإيطالي)

تمريرتان حاسمتان

12 مباراة

- محمد صلاح (ليفربول)

10 أهداف

4 تمريرات حاسمة

12 مباراة

- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

10 أهداف (هدّاف الدوري الإسباني)

تمريرتان حاسمتان

11 مباراة

- سيمون بانزا (سبورتنج براجا)

10 أهداف (هدّاف الدوري البرتغالي)

تمريرتان حاسمتان

11 مباراة

- لويس أوبيندا (لايبزيج)

9 أهداف

تمريرتان حاسمتان

11 مباراة