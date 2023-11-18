“مشروع التطوير شجعني”.. أول تعليق من جاياردو على تدريب الاتحاد

علق الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب ريفر بليت السابق، لأول مرة على تدريب الاتحاد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مشروع العميد شجعه لقبول المهمة.

كانت صحيفة "الرياضية" أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن جاياردو غادر بوينس آيرس في طريقه إلى جدة، من أجل تولي قيادة الاتحاد.

وقال جاياردو في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام قبل مغادرة الأرجنتين "تدريب الاتحاد قرار شخصي، اتخذته بناءً على قضايا تتعلق بأمور شخصية، وهناك أمور تحتاج تطويرًا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني "مسؤولو الاتحاد شجعوني بمشروع تطوير رائع، وهذا ما يحفزني، ويدفعني للعمل مرة أخرى".

وتابع "العام الذي ابتعدت فيه عن التدريب بعد الرحيل عن ريفر بليت كان عامًا جميلًا، استمتعت فيه بأشياء أخرى في الحياة، قضيت وقتًا رائعًا، وبالطبع أنا متحمس الآن لخوض تجربة جديدة مختلفة تمامًا عن أي تجربة أخرى، وأنا سعيد لذلك".

ومن المقرر أن يتولى جاياردو تدريب الاتحاد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه.

وحسب تقارير صحفية، سيمتد العقد الذي سيوقعه جاياردو مع الاتحاد حتى يونيو 2025.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة.