تقارير: الأهلي والاتحاد يفتحان خطوط الاتصال مع مودريتش

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي والاتحاد بدأ مفاوضاتهما لإقناع الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، بالانضمام إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وذكر رودي جاليتي، الصحفي الشهير بشبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مسؤولي الأهلي والاتحاد دخلوا في مفاوضات مع مودريتش لضمه في الشتاء.

وأضاف أنه رغم أن عقد مودريتش مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني أنه قد يتنقل إلى أي منهما في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم، إلا أن ثنائي جدة يحاول إقناع النجم الكرواتي بالانضمام في يناير.

ويحاول الأهلي والاتحاد إغراء مودريتش، خصوصًا أنه بعيد عن المشاركة بصفة أساسية مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الجاري.

ويبحث الأهلي والاتحاد عن تدعيم صفوفهما بلاعبين من العيار الثقيل في الشتاء من أجل دخول المنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين، حيث يبتعد قطبا جدة عن الصراع على اللقب حتى الآن.

فبعد 13 جولة، يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الخامس بـ24 نقطة.

ويتصدر الهلال جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، ومن خلفه النصر في المركز الثاني بـ31 نقطة.