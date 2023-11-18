المنتخب السعودي يواصل استعدادته لمواجهة الأردن

واصل المنتخب السعودي مساء اليوم السبت برنامجه التدريبي ضمن معسكره الإعدادي الذي يقام حاليًا في محافظة الأحساء، استعدادًا لمواجهة منتخب الأردن.

ويستعد الأخضر السعودي لمباراة الأردن التي تقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وحسب ما نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس"، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بنادي الفتح تحت إشراف المدير الفني روبرتو مانشيني.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري المدرب تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

ويواصل الأخضر برنامجه التدريبي غدًا الأحد بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وتقرر أن تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يذكر أن منتخب السعودية كان افتتح مشواره في الدور الثاني من التصفيات المزدوجة بالفوز برباعية نظيفة على نظيره باكستان في الأحساء أول أمس الخميس.