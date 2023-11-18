من موسكو.. محلّل سياسي لـ”الوئام”: حربَا غزة وأوكرانيا تعيدان تشكيل بيت القوة العالمي

وسط حربين قويتين تدوران في منطقتين مختلفتين من العالم، الأولى في أوكرانيا ومستمرة منذ 24 فبراير 2022، بين روسيا التي تساندها الصين وكوريا الشمالية، وأوكرانيا التي يساندها الغرب الأوروبي بقيادة الولايات المتحدة؛ والأخرى في غزة، التي اندلعت رحاها في 7 أكتوبر الماضي، بين فصائل فلسطينية بقيادة حركة حماس، وبين الجيش الإسرائيلي الذي تسانده واشنطن وعواصم غربية.

بين الحربين تستعر حرب أخرى غير معلنة لها أوجه بين السياسة والعسكرة وتوزيع كعكة النفوذ وسط تطلعات روسية وصينية لمنازعة أمريكا مكانتها.

في السياق، يقول الباحث الروسي المتخصص في الشؤون الدولية، تيمور دويدار: "جميعنا لاحظ الاندفاعة الأمريكية والغربية السريعة لدعم إسرائيل، وإرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة، منذ بداية الأحداث الدامية في غزة؛ فمن المؤكد أن الهدف الحقيقي أبعد من حماس، والمسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون عبروا عن ذلك بوضوح تام؛ فهذه ليست أول حرب بين حماس وإسرائيل فحسب".

لذلك يبرز السؤال الجوهري، عن حقيقة الأهداف الحقيقية للولايات المتحدة، وهل ستتمكّن من إدارة هذا الصراع في هذه المنطقة المعقّدة من العالم؟

في الإجابة، يرى تيمور دويدار، في حديث خاص لـ"الوئام"، أن "منطقة الشرق الأوسط تشهد تمدّدا صينيا-روسيا واضحا، خاصة بعد قبول طلبات السعودية والإمارات ومصر وإيران للانضمام إلى مجموعة (بريكس)، مقابل انسحاب استراتيجي أمريكي شامل من هذه المنطقة الحيوية والمهمة، ولا أعتقد أنه يخفى على المتابع أن الولايات المتحدة تحاول استثمار جميع الدول، بما في ذلك حلفاؤها في حلف لناتو؛ لذلك يصبح السؤال عن قابلية هذه المنطقة أو تلك للاختراق سؤالا مشروعا".

وتطرق دويدار إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط توجد معضلتان أمام واشنطن:

• الأولى: كيفية إثارة الفوضى في الشرق الأوسط مع المحافظة على أمن إسرائيل ووجود إسرائيل كدولة.

• الأخرى: كيفية إزاحة القضية الفلسطينية من أذهان الناس وعقولهم.

ويضيف المتحدث ذاته: "فشلت الولايات المتحدة في المعضلة الثانية، بالرغم من كل محاولات التسويق والترويج لوصم الفصائل الفلسطينية بالإرهاب، وخير دليل على ذلك هو المظاهرات العارمة في كل دول العالم والتصويت الواسع على القرار الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ 27 أكتوبر الماضي".

ويوضّح الباحث الروسي: "كما تذكّرنا المعضلة الأولى بما حدث في عام 2006 في الحرب الإسرائيلية-اللبنانية، فبعد عدة أسابيع من القتال بدا بوضوح أن إسرائيل متعبة وتريد إيقاف الحرب، إلا أن الولايات المتحدة كانت تريد الاستمرار في الحرب! عندها قال بعض المسؤولين الإسرائيليين: (لا يمكننا الحرب نيابة عن الولايات المتحدة أو لمصلحتها) وجميعنا يتذكر قول كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأمريكية، في وصف تلك الحرب، بأنها آلام مخاض ولادة شرق أوسط جديد".

المعادلة الأمريكية في أوكرانيا

وتطرق دويدار، خلال حديثه، إلى أنه "يبدو بوضوح أن المعادلة التي حاولت الولايات المتحدة تطبيقها في أوكرانيا، وهي الحرب حتى آخر أوكراني، لا يمكن تطبيقها في إسرائيل، فلإسرائيل الكثير من عناصر القوة داخل الولايات المتحدة، من جماعات ضغط ولوبيات، ودفعها في هذا الاتجاه غير ممكن، هذا من جهة، من جهة ثانية، منطقة الشرق الأوسط شديدة الحساسية، لذلك فإن أي ضغط غير محسوب قد يقود إلى الانفجار، الذي سيضع إسرائيل أمام خطر وجودي".

"الحرب في غزة جعلت صورة اشتباك المصالح (الروسية-الصينية-الأمريكية) أكثر وضوحا، وهذه الصورة ستتبلور بشكل أكبر في المستقبل القريب، حسب تطورات الحرب هناك، فمن جهة ستستغل موسكو وبكين هذا الواقع للدفع بواشنطن بعيدا عن الشرق الأوسط، عن طريق إغراقها فيه، إلى درجة قد نقترب فيها من حرب إقليمية شاملة"، حسب قول دويدار.

ويستطرد المتحدث ذاته: "بالتأكيد ستُصيب شرارة هذه الحرب كل القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، لذلك ستترك خسارة واشنطن لهذه المنطقة آثارا عميقة في سياستها الخارجية قد تمتد لعقود، خاصة بعد انسحابها المرير من أفغانستان".

ويؤكد: "من الصعب التكهن بتحولات محددة للأحداث، فالجميع يعلم أن إشعال الصراع شيء، وإدارته والتحكم به شيء آخر مختلف كليا، فالإدارة الناجحة للأزمات قد تقود إلى نجاحات واسعة بعد أن يكون عنوان بداياتها مصبوغا بالفشل".

ويختتم حديثه قائلا: "العقيدة الأمنية الأمريكية، التي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تعتبر أنّ أمن الكرة الأرضية كلّها هو جزء من الأمن القومي الأمريكي، أصبحت تشكّل عبئا كبيرا، فلقد تم وقتها صياغة استراتيجيات دفاعية شديدة الطموح وغير واقعية، قائمة على التفوق العسكري الهائل والجاهزية القتالية الدائمة والقدرة على الانتصار في أي معركة وأي نزاع".