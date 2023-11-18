الهلال يعلن تشخيص إصابة الشهراني.. وعودة الفرج

أعلن الهلال تشخيص الإصابة التي تعرض لها ياسر الشهراني، لاعب الفريق، ما سيبعده عن الفترة المقبلة، لكنه في الوقت نفسه أكد عودة القائد سلمان الفرج إلى التدريبات.

وذكر الهلال في بيان اليوم السبت عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الشهراني أظهرت إصابته في عضلة الساق خلال تواجده في معسكر منتخب السعودية الذي يخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

كان روبرتو مانشيني، مدرب الأخضر السعودي، استبعد الشهراني من معسكر الفريق المقام في الأحساء، لعدم جاهزيته الطبية.

ولم يكشف الهلال عن مزيد من التفاصيل حول مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي، وموعد عودة اللاعب إلى التدريبات الجماعية.

وتشكل إصابة الشهراني ضربة جديدة للبرتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق الذي يعاني فقدان عدد كبير من لاعبيه في ظل الإصابات التي ضربت صفوف الأزرق، وأبرزها سالم الدوسري والصربي سيرجي سافيتش وناصر الدوسري، وأيضا البرازيلي نيمار جونيور الذي انتهى موسمه مع الفريق بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي.

لكن في المقابل، أعلن الهلال أن سلمان الفرج شارك في التدريبات الجماعية عقب تعافيه من إصابة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

ومنح الجهاز الفني للهلال اللاعبين راحة غدًا الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الإثنين، استعدادًا للقاء الحزم السبت المقبل ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.