وزير الخارجية: الأولوية الآن إنهاء القتال.. ومعاناة غزة يجب أن تتوقف

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية إن الأولوية الآن هي إنهاء القتال، ووقف معاناة غزة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين عقب لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: "أجرينا مناقشة مكثفة ركزت بوضوح على الوضع في غزة وكررت دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار والضرورة المطلقة لتوفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور".

وتابع: "نأمل أن نتمكن في مرحلة ما من إعادة إطلاق الجهود نحو السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية".

وأشار إلى إطلاق مبادرة السلام منذ عدة أشهر وما حدث منذ ذلك الحين يظهر بوضوح أن السلام كان ضروريا والتقدم نحو حل الدولتين كان أمرا مهما لأمن المنطقة والجميع.

وأوضح: "ما زلنا نشعر أننا بحاجة ملحة إلى وقف لإطلاق النار".

ولفت إلى بدء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يوم الإثنين المقبل، والبداية ستكون من الصين وعدد من العواصم للعمل على إنهاء هذه الحرب.