جيرارد: لا يمكن إصلاح مسيرة الاتفاق في 6 أشهر فقط

أكد الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، أن إصلاح مسيرة الفريق يحتاج وقتًا طويلًا، مشيدًا بالدور القيادي الذي يقوم به مواطنه جوردان هندرسون.

وقال جيرارد، في حواره مع حساب رابطة دوري روشن للمحترفين، اليوم السبت، "مهنة التدريب تحتاج إلى وقت، عندما ينهي فريق الموسم في المركز السابع بفارق كبير عن الأربعة الأوائل فإن الإصلاح لا يحتاج أسبوعًا أو شهرًا أو حتى 6 أشهر، إنه مشروع يبدأ بناؤه في الملعب، وهذا هو الأهم، كما أن هناك أشياءً أخرى يجب تغييرها حول الملعب".

وبسؤاله عن ضم جوردان هندرسون، قال "هناك لاعبون باستطاعتهم أن يكونوا مدربين داخل الملعب ويعرفون ما يحتاجه الفريق في المساحات، والقدرة على اتخاذ القرارات في الملعب، لدي ثقة في جوردان هندرسون للقيام بهذا الدور، كوننا لعبنا معًا من قبل، والتعاقد معه كان شيئًا أساسيًا في مشروع الاتفاق".

وأضاف "الصفقات التي جاءت بعد جوردان هندرسون إلى الاتفاق كانت بفضله، هو لاعب رائع، وقائد حقيقي في الملعب، إنه مثال رائع للاعبين الشباب للتعلم منه".

"عرض نادي الاتفاق كان أكثر إثارة بالنسبة لي، لأن الإدارة كان لديها الكثير من الشغف" 🗣️ مدرب الاتفاق ستيفن جيرارد يتحدث عن تجربته في #دوري_روشن_السعودي حتى الآن 🎙️#yallaRSL | @Ettifaq pic.twitter.com/Un47glfmyx — دوري روشن السعودي (@SPL) November 18, 2023

وعن جورجينيو فينالدوم، قال "فينالدوم لم يكن يشارك كثيرًا كما تعرض للإصابة، وتجاربه الأخيرة لم تسعده، لذلك جاء إلى الاتفاق لأنه يريد اللعب باستمرار واستعادة الابتسامة من جديد، هو مختلف عن هندرسون، لكنهما يكملان بعضهما".

أما عن موسى ديمبلي فأوضح "شاهدت ديمبلي لسنوات عندما كان يلعب لسيلتك في أسكتلندا، بل وواجهته في الملعب، ما يعني أني رأيته عن قرب، إنه لاعب هدّاف يسجل أهدافًا مهمة، يعطيك شخصية في الملعب، وأرى أنه من المهم أن يكون لدينا مهاجمًا مثله".

كما تحدث جيرارد عن السبب وراء انضمامه إلى دوري روشن، مشيرًا إلى أن انتقال كريستيانو رونالدو كان له تأثير.

وقال المدرب الإنجليزي "أعتقد أن انضمام كريستيانو رونالدو، الأفضل في التاريخ كما يطلقون عليه، في يناير الماضي، كانت بمثابة صفقة ضخمة للدوري السعودي، هو مازال لديه الكثير ليقدمه، كنت أتابع مباريات الدوري منذ ذلك الوقت، وأعتقد أن شعبية المسابقة بدأت تزداد في العالم".

وتابع "مع انضمام رونالدو وعدد من الأسماء الكبيرة في كرة القدم إلى الدوري السعودي، تزامن ذلك مع عدم ارتباطي بأي عقود، حيث كنت أبحث عن فرصة جديدة للعمل، وعندما جاءني مدير أعمالي بعدة عروض خليجية كنت أريد استكشاف كرة القدم في المنطقة، وكان عرض الاتفاق الأنسب بالنسبة لي، لأني وقعت عقدًا مع نادٍ لدى إدارته الكثير من الشغف".