رسميًا.. مارسيلو جاياردو مدربًا للاتحاد

أعلن الاتحاد رسميًا تعاقده مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مساء اليوم السبت، جاء فيه "يعلن مجلس إدارة الاتحاد التعاقد مع مارسيلو جاياردو بعقد يمتد لمدة عام ونصف العام".

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن جاياردو غادر بوينس آيرس في طريقه إلى جدة لتدريب الاتحاد.

وأوضحت التقارير أن العقد سيكون حتى يونيو 2025، مع وجود بند اختياري لتمديد العقد لعامين إضافيين.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 24 نقطة بعد انقضاء 13 جولة.

ويستعد الاتحاد لخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.